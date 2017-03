Liberty Bell High School has released its honor roll for the first semester of the 2016-17 school year.

The following students earned a 4.0 grade-point average:

Seniors: Corinne Dietz, Nathaniel Hirsch, Sebastion Hogness, Danielle Mott, Bram Wathen

Juniors: Finlay Holston, Haley Post

Sophomores: Peter Aspholm, Henry Jones, Jacqueline Larsen, Ava Mott, Michael Mott, Sam Neitlich, Simon Studen, Icel Sukovaty, Sally Thornton-White, Emerson Worrell

Freshmen: Novie McCabe, Ali Palm, Maya Sheely

Eighth-graders: Liv Aspholm, Keeley Brooks, Ian Delong, Travis Grialou, Magdalena Moore, Lena Nelson, Cymone Van Marter, Lindsay Worrell

Seventh-graders: Jessica Dinham, Jordyn Grialou, Payten Kaufman, Elias Neitlich, Kieren Quigley, Kierra Reichert, Elke Wathen

The following students earned a 3.5 to 3.99 grade-point average:

Seniors: Lauren Fitzmaurice, Cassidy Butler, Taya Delong, Emma Halpin, Jennifer Colvin, Derek Alumbaugh, Leif Portmann-Bown, Colin Waichler, Megan Dammann, Brendan Saling, Caleb Smith, Erin Schuh, Zane Herrera

Juniors: Cecelia Odell, Anna Post, Logan Butler, Stella Gunnip Hunter, Mackenzie Woodworth, Josh Dinham, Noah Batson, Mia Stratman, Liliana Hart-Beck, Zoe Hancock, Devin Surface, Eden Davis, Estelle Otonicar, Lauren Ochoa, Camren Nielsen, Drake Peters

Sophomores: Lillian Cooley, Owen Gitchos, Madeline Bosco, Wiley Seckinger, Spencer Hoffner, Sage Borgias, Kelsey Johnson, Owen Hevly, Tova Portmann-Bown, A’leigh Priest, Leo Shaw, Athena Milani, Zachary Strong, Dean Hussey, Chloe Temple

Freshmen: Hannah Bakke, Walker Hall, Hailey Dammann, Gretta Scholz, Naomi Carter, Julie Mealey, Jetommio Ochoa, Logan Hall, Isabella Dinsmore, Shelby White

Eighth-graders: Stephanie Strong, Katherine Schuler, Annika Libby, Josephine Cole, Dusty Patterson, Camille Odell, Aidan Catlin, Bodie Paul, Brian Beste, Sadie Halpin, Samuel Otonicar, Julia Dietz, Gretta Eberline, Marshall Budrow, Destiny Ferreira

Seventh-graders: Noah Holston, Wyatt Albright, Stella Gitchos, Hazel Culpsmith, Grey Patterson, David Komiknak, Ayeanna Ruprecht, Mariah-May Lucy, Dommanik Priest, Jaydn Mitchell, Clarissa Colvin, Mia Headlee, Chloe Sprauer, Grace Gonzales, Anja Sorensen, Kelly Schuh, Alexander Eslava, Maisy Shaw, Timothy Grubb, Wyatt Oosterhof, Shae Taylor, Wesley Dietz

The following students earned a 3.0 to 3.49 grade-point average:

Seniors: Haley Bakke, Amanda Dwinell, Exie Romero, Michael Hafsos, Amelia Eberline, Mihayla Phillips, Lily Stoothoff, Reed Stanbery, Khristina Oestreich, Bryce Tillman, Fallon Hutson, Evan Wagstaff

Juniors: Luc Lachapelle, Meijuan Han, Carson Gunnip Hunter, Seth Stevie, Vince Tianyong Yuan, Emily Paul, Carlynn Treise

Sophomores: Tyler White, Wilhemina Hilton, Lucia Clay, Kyleen Romero, Cameron Colvin, Ruthann Matteson, William Grubb, Jude Klemmeck, Evan Budrow, Zachary Ness, Brady Moriarty, William Jennings

Freshmen: Cheyenne Fonda, Stephanie Miranda, Caleb Simmons, Colton Overbeck, Rivers Leeman, Kristy Vieth, Konnor Doran, Galen Fonda, Willow Temple, Dakota Johnston, Carter Darwood, Shelby Vintin

Eighth-graders: Eva Weymuller, Bay Harmon, Dekin Smith, Madison Surface, Sammy Curtis, Michael Dufresne, Karina Pacheco Gonzalez, Lucaas Gonzalez-Ortega, Skyler Welborn

Seventh-graders: Elanna Doran, Brian Lopez-Velasco, Caitlyn Cooley, Sophie Eberline, Levi White, Dean Pfitzer, Isaac Carlsen, Autumn Edwards, Joslyn Rispone, Chad Oestreich, Amber Surface, Cody White, Sam Wottlin